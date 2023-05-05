Как в регионах отреагировали на предложение умерщвлять бродячих собак

«Собаки, кошки как у нас отлавливались и содержались в городских приютах, планируется так их и содержать. Отпускать в естественную среду обитания кастрированных животных, как было в свое время ранее, мы считаем нецелесообразным, — сказал чиновник. — Отстрел, возможно, актуален в некоторых регионах Российской Федерации, в Москве вообще не рассматривается».
Ответственность на местах
Законопроект, о котором идет речь, 12 апреля внесла в Госдуму группа депутатов, в число которых вошли представители всех фракций (кроме КПРФ), в том числе глава комитета по экологии Дмитрий Кобылкин («Единая Россия») и депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева. Она же 3 апреля вносила аналогичный по смыслу законопроект, но ход получил именно коллективная инициатива: ее уже, в частности, поддержало правительство РФ. Документ разрешает регионам принимать собственные законы по обращению с бродячими животными.
Одновременно поправки отменяют положение действующего закона «Об ответственном обращении в животными», который запрещает «применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных».
То есть регионы сами смогут выбирать, что делать с такими животными — отлавливать, стерилизовать, выпускать назад, оставлять в приютах или умерщвлять. Первое чтение законопроекта должно пройти в мае.
Отстрел собак и кошек был полностью запрещен с 1 января 2020 г., когда вступило в силу соответствующее положение принятого в 2018 г. закона «Об ответственном обращении с животными». Он подразумевает гуманный способ контроля копуляции собак по международной системе «Отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск» (ОСВВ). Тем не менее решить проблему стай бездомных собак этим методом пока не удалось. 17 апреля в Чите, столице Забайкалья, собаки напали на ребенка, а 16 апреля в Оренбурге — загрызли насмерть.
25 апреля во время подготовки к отчету в Совете Федерации генпрокурора сенатор от Красноярского края Андрей Клишас попросил надзорное ведомство взять под контроль массовые случаи убийств бездомных животных, которые участились после разработки законопроекта, разрешающего региональным властям усыплять бездомных собак. «Я считаю, что, по сути, законопроект спровоцировал массовое убийство бездомных животных — во дворах расстреливают, разбрасывают яд», — заявил он.
Московские власти пока выглядят скорее исключением: в основном в регионах готовы дополнять предложенные депутатами радикальные меры. 21 апреля депутаты заксобрания Алтайского края внесли в Госдуму собственный законопроект, в котором речь идет в том числе и о разрешении убивать домашних животных «в случае необходимости для защиты жизни, здоровья обороняющегося или другого лица в состоянии крайней необходимости».
В тот же день свой законопроект направил в Госдуму и парламент Оренбургской области. Убивать бездомных собак депутаты предлагают в трех случаях: при наличии у животного немотивированной агрессивности в поведении, установленной специалистами; при необходимости прекращения непереносимых физических страданий животного или неизлечимых последствий острой травмы; если в течение 30 дней с момента поступления животного в приют не найден новый владелец.
Формулировки документов зоозащитники называют радикальными: они, по сути, могут легализовать живодерство, потому что доказать агрессию будет трудно.
Власти Новгородской области поддерживают законопроект, дающий право регионам самостоятельно принимать решения по судьбе бездомных собак, сообщил «Ведомостям» губернатор Андрей Никитин. По его словам, практика пандемии показала, что предоставление субъектам определенной самостоятельности в решении местных вопросов гораздо лучше жесткого регулирования.
Кроме того, по мнению Никитина, тема содержания домашних животных в целом требует дополнительного урегулирования, особенно в части содержания собак бойцовских пород. Он считает, что нужно расширять эту категорию, потому что сейчас она в законодательстве представлена достаточно узко. «Во избежание разных трагедий, в которых люди страдают от собак бойцовских пород, таких животных нужно содержать в специальных питомниках, а не в жилых домах и тем более квартирах. На мой взгляд, требования содержания собак таких пород должны быть аналогичными требованиям содержания диких животных», — заявил Никитин.
20 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также раскритиковал действующее законодательство, назвал его механизмом «чипировали и отпустили», но акцентировал внимание на необходимости более тщательной работы по отлову внутри региона. «Будем искать нормативное, законное решение, но действенное. С каждого ответственного за эту работу спрошу лично», — заявил губернатор. Кроме того, Владимиров добавил, что действия должны работать при «гуманном отношении к животным».
В Вологодской области на территории муниципалитетов ежегодно осуществляется плановый отлов безнадзорных животных и «иной порядок обращения» с ними не рассматривается, сообщили «Ведомостям» в региональном управлении ветеринарии. В случае необходимости там обещают определить новый порядок обращения с бродячими собаками «с учетом мнения общественности и при условии соблюдения принципа гуманности по отношению к животным, закрепленном в Гражданском кодексе РФ».
Корректировку закона поддержал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов: «Скажу страшную вещь: такие [бродячие] собаки должны гуманно умерщвляться, если мы хотим, чтобы не было бездомных животных, которые бродили бы по улицам и регулярно убивали людей».
Опасения сторонников ОСВВ
«Усыпить животное легко. Можно подвергнуть эвтаназии хоть всех уличных собак в стране, но через полгода-год их численность восстановится. Животных по-прежнему будут безжалостно выбрасывать на улицу, они продолжат сбиваться в озлобленные стаи», — заявил глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов. По его мнению, принять реальные меры, решающие проблему в гуманитарны рамках реально: ввести реальный контроль над исполнением контрактов в рамках ОСВВ, сделать обязательной регистрацию домашних животных, запретить разведение беспородных животных и ввести лицензирование заводчиков, а также ввести контроль за выгулом собак, особенно бесконтрольным, и ввести льготную стерилизацию животных для малоимущих.
По словам депутата Госдумы от Бурятии Николая Будуева, большая часть собак на улице «на самом деле не бродячие, они имеют хозяев»: «И в Улан-Удэ [столице Бурятии], и в Чите это происходит так: человек живет в пригороде, уходя на работу, выпускает пса на самовыгул, считайте, самокормление. Так принято. Иногда из-за того, что кормить нечем, иногда просто из безответственности. И что там собака съест — что-то с помойки или соседского кота, это хозяина не волнует».
Соавтор действующего закона, первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов считает, что недостаток ОСВВ не в формулировках, а в недобросовестном его исполнении регионами.
Он обратил внимание на то, что есть субъекты, в которых депутаты эффективно справляются с проблемой бездомных животных.
«Регионы от Москвы до Нижнего Новгорода имеют большие программы по пристройству животных. Они отлично справляются. Главное этим заниматься», — заявил «Ведомостям» Бурматов. Собеседник «Ведомостей», близкий к властям одного из сибирских регионов, отмечает что степень ответственности меняется в зависимости от финансовой возможности регионов.
Исполнительный директор общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких согласен с Бурматовым: «Подобные истории происходят в тех регионах, где власти не хотят или не могут организовать работу с животными по нормам закона, и именно оттуда и доносятся самые громкие предложения о необходимости убийств животных». Корецких отметил положительную статистику Роспотребнадзора о снижении количества «покусов людей» за последние четыре года.
Отстрел же собак, по мнению зоозащитника, гораздо менее эффективен.
«Это было доказано десятилетиями до принятия закона “Об ответственном обращении с животными”, когда количество покусов и смертей было объективно больше, чем после его принятия», — добавил он.
Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова ранее объясняла «Ведомостям», что методика ОСВВ может быть эффективна, только если будет одномоментно отловлено 80% бродячих собак, что потребует «колоссальных затрат». «Кроме того, эффективна она будет только при условии, что на территории ведется постоянная работа с владельцами животных и не идет их постоянный уход на улицу», — сказала «Ведомостям» Сидорова.