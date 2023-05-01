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08:30 (мск), источник: Ведомости

Пенсии наличными будет доставлять только «Почта России»

С 1 мая в России изменились правила перевода пенсий и социальных выплат. Согласно закону «О почтовой связи», теперь такие выплаты наличными деньгами могут доставляться на дом только «Почтой России».

Источник: Reuters

Это следует из закона, который вступил в силу с 1 мая. Ранее россиянам был доступен еще один вариант получения страховых пенсий — через альтернативных доставщиков.

Госдума приняла этот законопроект в марте 2023 г. Таким образом планируется сократить расходы на обслуживание жителей сельской и труднодоступной местности. Также новые правила позволят обеспечить гарантированное и бесперебойное получение выплат на всей территории страны.

По данным на январь 2022 г. 11,9 млн пенсионеров получали пенсию наличными, из них 10,4 млн человек она выплачивалась через «Почту России», 1,5 млн пенсионеров получали выплаты через альтернативные организации. Единый тариф на доставку выплат составляет 1,17% от размера доставленных сумм. Таким образом нововведение коснется около 13% пенсионеров, следует из пояснительной записки к законопроекту.

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