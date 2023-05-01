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14:52 (мск), источник: Аргументы и факты

На какие телефонные звонки нельзя отвечать?

Совершая звонки, мошенники выманивают деньги после того, как получают доступ к данным банковской карты или счета. Мошенники часто звонят с номеров, состоящих из трех или четырех цифр. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Источник: Reuters

По словам эксперта, злоумышленники также используют скрытые номера или номера, имеющие иностранный префикс. При перезванивании на такой номер обратный звонок чаще всего оказывается платным.

Какие еще признаки указывают на то, что звонит мошенник или спамер?

Эксперт не советует перезванивать на незнакомые номера, если звонок оказался слишком коротким.

«“Сбрасывающие” звонок — почти всегда мошенники», — говорит Тимофеев.

Спамеры и рекламщики в основном используют определенные комбинации цифр в начале номера, например, с кодом +7800, с которого начинаются многие бесплатные номера.

Как узнать, кто звонит с незнакомого номера?

Чтобы узнать, кто звонит с неизвестного номера, проще всего пробить его в интернете. Тимофеев советует использовать специальные сервисы — определители номеров и программы по их проверке на мошенничество.

«Это поможет отделить важные структуры от, скажем, банков, которые звонят с предложением взять кредит или оформить кредитную карту», — посоветовал Тимофеев.

Что делать, если звонят с незнакомого номера?

Мошенники могут сгенерировать любой номер телефона, в том числе, банка, родных или коллег, так что даже при звонке со знакомого номера следует быть настороже, особенно если он поступил во внеурочное время.

Телефонный разговор лучше начинать со слов «слушаю» или «алло» и не вступать в лишние беседы. Также не следует принимать поспешных решений и сообщать реквизиты и CVC/CVV-код на обратной стороне банковской карты, а также коды из смс и ПИН-коды.

Если вы успели сообщить мошеннику какие-либо данные, позвоните в свой банк и скажите об этом оператору. При необходимости он сможет заблокировать вашу карту или приостановить возможность проведения операций в интернет-банке.

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