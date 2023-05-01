На какие телефонные звонки нельзя отвечать?

По словам эксперта, злоумышленники также используют скрытые номера или номера, имеющие иностранный префикс. При перезванивании на такой номер обратный звонок чаще всего оказывается платным.
Эксперт не советует перезванивать на незнакомые номера, если звонок оказался слишком коротким.
«“Сбрасывающие” звонок — почти всегда мошенники», — говорит Тимофеев.
Спамеры и рекламщики в основном используют определенные комбинации цифр в начале номера, например, с кодом +7800, с которого начинаются многие бесплатные номера.
Чтобы узнать, кто звонит с неизвестного номера, проще всего пробить его в интернете. Тимофеев советует использовать специальные сервисы — определители номеров и программы по их проверке на мошенничество.
«Это поможет отделить важные структуры от, скажем, банков, которые звонят с предложением взять кредит или оформить кредитную карту», — посоветовал Тимофеев.
Мошенники могут сгенерировать любой номер телефона, в том числе, банка, родных или коллег, так что даже при звонке со знакомого номера следует быть настороже, особенно если он поступил во внеурочное время.
Телефонный разговор лучше начинать со слов «слушаю» или «алло» и не вступать в лишние беседы. Также не следует принимать поспешных решений и сообщать реквизиты и CVC/CVV-код на обратной стороне банковской карты, а также коды из смс и ПИН-коды.
Если вы успели сообщить мошеннику какие-либо данные, позвоните в свой банк и скажите об этом оператору. При необходимости он сможет заблокировать вашу карту или приостановить возможность проведения операций в интернет-банке.