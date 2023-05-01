Правительство России повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3%

«Установить с 1 мая … тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети… с учетом увеличения на 6,3% относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 г.», — говорится в документе.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили в комментарии «РИА Новости», что это изменение не затронет население, тарифы для которого будут изменены с 1 июля 2024 г. Повышение тарифа связано с «реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе», добавили там.
4 апреля президент РФ Владимир Путин напомнил, что индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года не будет. С 1 января 2023 г. в России в среднем на 9% уже увеличилась стоимость услуг ЖКХ. С 1 декабря 2022 г., уже были проиндексированы коммунальные тарифы. До 2022 г. суммы в платежках увеличивались каждое 1 июля. Такое решение позволит регионам более полутора лет, то есть до 1 июля 2024 г., не проводить индексацию тарифов, отмечали в Минэке.
Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов говорил «Ведомостям», что сдержать рост тарифов в будущем и предоставлять более качественные услуги поможет программа модернизации инфраструктуры ЖКХ, предполагающая «и замену сетей, и новые котельные». «Более 30 лет не происходило серьёзных изменений в этой сфере, что привело не только к физическому, но и моральному устареванию всей системы, огромным издержкам при производстве и поставке жителям коммунальных ресурсов», — подчеркнул Пахомов.