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04:04 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первой декаде мая

По словам научного руководителя Гидрометцентра, дневная температура воздуха понизится до плюс 8−10 градусов, ожидаются ночные заморозки.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 58% 745 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Первая декада мая в Москве ожидается прохладной. Температура воздуха во вторник и среду еще будет относительно комфортной, но к концу недели она может опуститься до плюс 8−10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца декады тепла не видно. Мы будем находиться в апрельской погоде. Вероятно, что к середине месяца лишь тепло придет, но это пока вероятностный прогноз. Хотя в ближайшие два дня погода ожидается вполне симпатичная. Во вторник утро будет бодрящим — плюс 6−7 градусов, днем потепление до плюс 16−17 градусов. В среду аналогичная погода, но с четверга прогнозируется понижение температуры», — сказал он.

По словам Вильфанда, в четверг днем прогнозируется плюс 13−14 градусов, в пятницу — плюс 10−11 градусов, в субботу и воскресенье — плюс 8−10 градусов. В выходные дни ожидаются ночные заморозки. С четверга и до конца недели будет сохраняться облачная погода.

«О детальных прогнозах на 9 мая говорить еще рановато, это особый день, но теплая погода точно не ожидается», — отметил метеоролог.

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