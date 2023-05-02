04:04 (мск), источник: ТАСС
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первой декаде мая
По словам научного руководителя Гидрометцентра, дневная температура воздуха понизится до плюс 8−10 градусов, ожидаются ночные заморозки.
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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Первая декада мая в Москве ожидается прохладной. Температура воздуха во вторник и среду еще будет относительно комфортной, но к концу недели она может опуститься до плюс 8−10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«До конца декады тепла не видно. Мы будем находиться в апрельской погоде. Вероятно, что к середине месяца лишь тепло придет, но это пока вероятностный прогноз. Хотя в ближайшие два дня погода ожидается вполне симпатичная. Во вторник утро будет бодрящим — плюс 6−7 градусов, днем потепление до плюс 16−17 градусов. В среду аналогичная погода, но с четверга прогнозируется понижение температуры», — сказал он.
По словам Вильфанда, в четверг днем прогнозируется плюс 13−14 градусов, в пятницу — плюс 10−11 градусов, в субботу и воскресенье — плюс 8−10 градусов. В выходные дни ожидаются ночные заморозки. С четверга и до конца недели будет сохраняться облачная погода.
«О детальных прогнозах на 9 мая говорить еще рановато, это особый день, но теплая погода точно не ожидается», — отметил метеоролог.