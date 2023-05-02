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10:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Хантер Байден назвал себя слишком бедным для выплаты алиментов

Сын президента США Хантер Байден назвал себя слишком бедным для выплаты алиментов своей четырехлетней дочери. Об этом пишет Washington Free Beacon.

Источник: AP 2022

На внеочередном двухчасовом судебном слушании с участием всех сторон один из самых высокооплачиваемых адвокатов в США Эбби Лоуэлл сообщил, что его клиент ежемесячно выплачивает 20 тысяч долларов в качестве алиментов. По его словам, Байден уже отдал общей сложности 750 тысяч долларов Лунден Робертс, женщине из Арканзаса, которая является матерью его четырехлетней дочери. Слушание было созвано после того, как Хантер Байден попросил уменьшить ежемесячные платежи.

Лоуэлл заявил судье, что хочет опровергнуть недавние статьи в таблоидах, в которых Хантер Байден был назван отцом-бездельником, и намерен «дать миру знать», что «он платит, исходя из договоренностей».

Во время слушания адвокаты Байдена заявили, что его единственным доходом является процент от продаж его произведений искусства в нью-йоркской галерее.

В ответ суд обязал Байдена дать показания под присягой и ответить на дополнительные письменные вопросы о своих инвестициях, продаже произведений искусства и других финансовых операциях в рамках дела, связанного с отцовством.

Адвокаты Робертс, которые, как сообщается, являются активистами Республиканской партии, благодаря делу об отцовстве намерены получить от команды Байдена финансовые отчеты, за которые сражаются республиканцы в Палате представителей США.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США пытается скрыть несколько сотен документов с «чувствительной» информацией о сделках сына и брата президента США Джо Байдена Хантера и Джима с КНР, Россией и Украиной.

По данным источника, ведомство пытается предотвратить раскрытие 400 страниц документов, касающихся связей родственников Байдена, «притворяясь, будто их не существует».

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