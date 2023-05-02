13:57 (мск), источник: РБК Life
Ребенок-актер из «Титаника» признался, что до сих пор получает выплаты
Он произнес всего одну фразу в фильме, но до сих пор получает отчисления.
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В детском возрасте актер Рис Томпсон исполнил эпизодическую роль в фильме «Титаник» Джеймса Кэмерона. Несмотря на то, что съемка картины закончились больше 25 лет назад, исполнитель до сих пор получает выплаты. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на заявление Томпсона.
Актер сыграл в мелодраме ирландского мальчика, юного пассажира третьего класса, который трагически погиб в кораблекрушении вместе со своей мамой и сестрой. За весь фильм Томпсон произнес всего одну фразу в тот момент, когда сотрудники лайнера не выпускали пассажиров третьего класса на палубу для спасения.
Исполнитель роли признался, что до сих пор получает отчисления от съемок в фильме, хоть уже давно и не следит за размером суммы. «Я как-то не думаю об этом. Это не похоже на: “О, когда я получу новый чек от “Титаника”?” Когда деньги приходят, то это больше похоже на что-то вроде: “О, круто, дополнительные $100”, — поделился актер.
Премьерный показ культового фильма-катастрофы Джеймса Кэмерона «Титаник» состоялся 1 ноября 1997 года. Главные роли исполнили Кейт Уинслет и Леонардо ди Каприо, сыгравшие влюбленных друг в друга аристократку Розу Дьюитт Бьюкейтер и бедного художника Джека Доусона.
Историческая драма получила множество наград, среди которых премия «Оскар» в 11 номинациях и четыре статуэтки «Золотой глобус». Кроме того, лента принесла создателям рекордные кассовые сборы в мировом прокате — $1,8 млрд.
Сюжет фильма разворачивается вокруг гибели круизного лайнера «Титаник» в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. «Непотопляемый» корабль оказался на дне Атлантическом океана после столкновения с айсбергом.