13:37 (мск), источник: РБК Life
Голодный студент съел в музее арт-объект в виде банана на стене
Юноша подкрепился неоднозначной инсталляцией художника Маурицио Каттелана.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Студент Сеульского национального университета на днях посетил Музей современного искусства «Лиум» в Сеуле, где съел один из самых резонансных арт-объектов. Юноша по имени Но Хюин Су подкрепился инсталляцией Comedian итальянского художника Маурицио Каттелана, которая представляет собой обычный банан прикленный скотчем к стене. Об этом сообщает CNN.
Спустя некоторое время сотрудники музея опознали нарушителя порядка — им оказался некий Но Хюин Су. Свои действия он объяснил тем, что попросту проголодался и решил подкрепиться фруктом. По мнению студента, если банан на стене можно называть произведением искусства, то и его поступок можно интерпретировать так же.
«Повреждение произведения современного искусства также может быть интерпретировано как произведение искусства. Я подумал, что это будет интересно. Разве этот фрукт не приклеен на скотч для того, чтобы его съели?», — заявил Но Хюин Су.
Пользователи неоднозначно прокомментировали поступок юноши, однако сам Маурицио Каттелан спокойно отнесся к произошедшему. «Без проблем», — сказал он. Сотрудники музея также сообщили, что не будут предпринимать никаких действий по отношению к студенту.
Спустя некоторое время съеденный банан просто заменили свежим. К слову, фрукт на стене и так обычно меняют каждые два-три дня, чтобы он не испортился.
Резонанская инсталляция под названием Comedian стала одним из самых популярных объектов современного искусства в мире. В декабре 2019 года приклеенный к стене банан был продан за $120 тыс. на выставке Art Basel Miami Beach.
Незадолго до этого своим поступком также удивил миллионер Мартин Мобарак. Он сжег, предположительно, оригинал картины Фриды Кало стоимостью около $10 млн. Бизнесмен сделал это в рамках запуска своего NFT-проекта, чтобы привлечь внимание к нему и простимулировать продажу цифровых копий картины.