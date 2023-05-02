13:26 (мск), источник: © РИА Новости
Россияне назвали важнейшие национальные цели
ВЦИОМ: россияне считают важнейшими национальными целями достойный труд и безопасную среду.
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Важнейшими национальными целями россияне считают достойный труд и успешное предпринимательство, а также комфортную и безопасную среду, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респонденты оценили индекс важности национальных целей развития России. Достойный труд и успешное предпринимательство получили в среднем 84,5 пункта из 100 возможных, комфортная и безопасная среда для жизни — 83,4 пункта. Возможности для самореализации и развития талантов получили 83 пункта, а сохранение здоровья населения — 81,4. Чуть меньше набрал вариант «цифровая трансформация»: 76,7 пункта.
Самыми эффективными направлениями по реализации национальных целей респонденты считают повышение доступности электронных услуг (65,4 пункта), развитие дистанционного взаимодействия с властями и государственными учреждениями (56,2), улучшение городской среды (52,1), повышение качества дорожных сетей в больших городах (51,1) и повышение доступности интернета (49,4).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил с 6 по 8 апреля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.