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14:13 (мск), источник: © РИА Новости

Стартует новый сезон шоу «Классная тема»

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Телеканал «Россия» и министерство просвещения Российской Федерации запустили новый сезон телешоу «Классная тема», сообщает ВГТРК.

Источник: © РИА Новости

«Телеканал “Россия”, министерство просвещения Российской Федерации при поддержке информационной компании VK запустили Всероссийский отбор участников нового сезона телешоу “Классная Тема!”. Проект, посвящённый современным учителям, стартовал в 2022 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж важнейшей профессии будущего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в телешоу «Классная тема!» могут учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона страны, претендентам предстоит пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку.

«В Год педагога и наставника мы во второй раз запускаем яркий телевизионный проект “Классная тема!”. Это шоу в прошлом году стало настоящим событием. Оно предоставило возможность педагогам заявить о себе на всю страну и наглядно показать, что любой урок можно провести зрелищно и интересно», — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов, слова которого приводятся в релизе.

Он отметил, что конкурс позволит еще раз подчеркнуть значимость и престижность профессии учитель и откроет стране новые имена талантливых педагогов.

В свою очередь в пресс-службе министерства просвещения России сообщили, что прием заявок на участие в новом сезоне «Классной темы» продлится до 20 июня, подать заявку на участие можно в мини-приложении телешоу «Классная тема!» в социальной сети «ВКонтакте».

В министерстве также напомнили, что проект посвящен современным учителям и призван представить самых ярких педагогов нашего времени и повысить престиж одной из важнейших профессий страны, победитель получит приз — авторскую программу на федеральном телеканале.

Федеральный проект «Классная тема!» был организован по поручению президента России Владимира Путина министерством просвещения Российской Федерации и телеканалом «Россия 1» при информационной поддержке компании VK в 2022 году. Заявки на участие в первом сезоне подали 6000 педагогов из всех регионов России. В полуфинал прошли 35 педагогов, отобранных экспертной комиссией Минпросвещения России специально для телешоу «Классная тема!», а общее число просмотров и контактов по проекту превысило 17 млн.

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