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Главные новости к вечеру 2 мая
18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 2 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Умер модельер Валентин Юдашкин

Причина его смерти не приводится.

В Кремле прокомментировали данные США о потерях России в СВО

США не располагают достоверными данными о потерях России в украинском конфликте, заявил Дмитрий Песков.

Tinder объявил об уходе из России

Минувшим летом Match Group оштрафовали на два миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные россиян.

В США рухнул третий банк за два месяца

Он стал крупнейшим заемщиком-банкротом с 2008 года.

Шойгу оценил потери ВСУ за апрель

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери», — сказал министр обороны России.

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