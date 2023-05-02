18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 2 мая
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Причина его смерти не приводится.
США не располагают достоверными данными о потерях России в украинском конфликте, заявил Дмитрий Песков.
Минувшим летом Match Group оштрафовали на два миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные россиян.
Он стал крупнейшим заемщиком-банкротом с 2008 года.
«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери», — сказал министр обороны России.