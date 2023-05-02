18:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
На планете, находящейся в 26 световых годах от Земли, нашли воду
Однако это не означает, что она пригодна для жизни.
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Исследователи из NASA изучили экзопланету GJ 486 b, расположенную в 26 световых годах от Земли, в созвездии Девы. Она находится достаточно близко к своему красному карлику, из-за чего температура на ее поверхности достигает 430 градусов Цельсия.
Обычно из-за жесткого ультрафиолетового и рентгеновского излучения звезды атмосфера расположенных рядом с ними планет разрушается. Долгое время астрономы задавались вопросом, могут ли вращающиеся вокруг красного карлика небесные тела поддерживать или восстанавливать воздушную оболочку.
С помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона ученые смогли зафиксировать на GJ 486 b следы присутствия водяного пара. Исследование принято к публикации в журнале The Astrophysical Journal Letters.
Наличие пара в атмосфере дает понять, что, несмотря на близкое расположение к звезде, у экзопланеты сохраняется воздушная оболочка. Но исследователи предупреждают, источником воды на GJ 486 b может быть и сама звезда: как и на Солнце, водяной пар на ней может образовываться в холодных темных пятнах, и с учетом того, что этот красный карлик намного холоднее нашего светила, пара на его поверхности может формироваться больше.
Обнаружение водяного пара в атмосфере каменистой экзопланеты было бы астрономическим прорывом, однако ученые сообщают, что им нужны дополнительные исследования. Если водяной пар действительно присутствует в атмосфере GJ 486 b, это может также указывать на вулканическую активность планеты, благодаря чему ее воздушная оболочка, разрушающаяся под воздействием звезды, постоянно пополняется.
Недавно астрономы обнаружили в атмосферах экзопланет необычный элемент. Из-за температуры на поверхности и размеров эти планеты называются «сверхгорячими юпитерами».
Олеся Маевская