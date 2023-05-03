12:11 (мск), источник: © РИА Новости
Россиянам объяснили, как майские праздники скажутся на авансе
Эксперт Южалин: наличие праздников в мае не повлияет на зарплату, но скажется на авансе.
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Несмотря на то, что в мае несколько нерабочих праздничных дней, это не повлияет на зарплату сотрудников, но скажется на авансе, который будет чуть меньше, заявил РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.
«Сразу успокоим: если вы получаете оклад, то наличие в мае нерабочих праздничных дней не должно повлиять на вашу зарплату. Однако аванс, то есть заработная плата за первую часть отработанного месяца, все же будет меньше, чем обычно», — сказал он.
Аванс, по его словам, будет меньше обычного, так как в нынешнем году в первой половине мая (с 1 по 15 число включительно) всего восемь рабочих дней.
Впрочем, на общих выплатах за май, заметил эксперт, это никак не отразится — они будут произведены в полном обьеме за счет того, что зарплата компенсирует пониженный аванс.
«Поскольку заработная плата за вторую часть месяца, наоборот, будет больше привычной», — заключил Южалин.