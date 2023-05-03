10:07 (мск), источник: ТАСС
Часть нацпарка «Красноярские столбы» закрыли для туристов из-за медведей
Выдачу разрешений на посещение территории приостановили на неопределенный срок.
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КРАСНОЯРСК, 3 мая. /ТАСС/. Администрация национального парка «Красноярские столбы» закрыла для посещения туристов часть заповедника из-за слишком частого обнаружения следов медведей. Об этом говорится в сообщении нацпарка в среду.
«В связи с участившимися случаями фиксации следов медведя в зоне особой охраны [ранее — буферная] для предотвращения угрозы жизни и здоровью посетителей “Красноярских столбов” отдел охраны национального парка прекращает выдачу разрешений туристам на посещение данной зоны с 3 мая 2023 года и на неопределенный срок», — говорится в распространенном сообщении.
Ранее директор нацпарка Вячеслав Щербаков сообщал, что популяция медведей превышена. По его оценкам, на территории «Красноярских столбов» должно обитать 40−45 животных, но сейчас их около 60.
Нацпарк расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. Он был основан в 1925 году по инициативе жителей Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал — сиенитовых останцев. В декабре 2019 года заповедник «Столбы» преобразован в национальный парк «Красноярские Столбы». Его площадь составляет 47,219 тыс. га.