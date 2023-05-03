12:57 (мск), источник: © РИА Новости
Блогер Митрошина объяснила неуплату свыше 120 миллионов рублей налогов
Блогер Митрошина заявила, что не заплатила свыше 120 миллионов рублей налогов по ошибке.
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, на которую заведено уголовное дело о неуплате налогов, заявила, что долг в 120 с лишним миллионов рублей возник из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.
«Это ошибка аутсорсинговой компании, услугами которой я пользовалась. Но я считаю это и своей ошибкой, поскольку предприниматель несет за все ответственность», — сказала Митрошина на пресс-конференции.
«Вчера я погасила полностью основную часть долга. Вся основная задолженность закрыта — 127 миллионов рублей», — добавила блогер.
По словам Митрошиной, у нее никогда не было умысла утаивать доход. «Я всегда платила налоги на протяжении всей деятельности как блогера. Я ошиблась… не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов… в целом относилась, как я сейчас понимаю, безответственно», — отметила предпринимательница.
Она также заявила, что дробления бизнеса, которое вменяют другим блогерам, у нее не было, но в подробности не стала вдаваться из-за тайны следствия.
«В рамках уголовного дела вину признаю частично, потому что не согласна с суммой вменяемой задолженности, и в настоящий момент адвокаты оспаривают решение налогового органа. У меня есть право на обжалование, и я это делаю в рамках закона с предоставленными мне правами», — заключила Митрошина.
В марте столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей.