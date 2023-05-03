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16:26 (мск), источник: Life.ru

Разочарованный россиянин потребовал от Tinder компенсацию в миллиард рублей

Уход американского сервиса знакомств Tinder из России поднял на уши всю общественность, а некоторых даже обидел. Предприниматель Александр Воловик подал иск на владельцев приложения и собрался стрясти с них миллиард рублей за разбитые мечты и ожидания, не совпавшие с реальностью. В беседе с телеканалом «360» он даже заявил, что готов лично поехать в США, где находится штаб-квартира ответчика.

«Миллионы людей по всему миру, включая меня, стали заложниками этого приложения. Оно дарит надежду найти ту самую, но постоянно списывает с меня за это деньги. Им невыгодно, чтобы я нашёл кого-то… Им выгодно, чтобы я искал! И, видимо, уход Tinder из России связан с тем, что они просто хотят уйти от ответственности. Мне надоело! Подаю в суд на Tinder. Пусть компенсируют мне потраченное время, деньги и убитые надежды на любовь!» — заявил бизнесмен в своём телеграм-канале.

Полный решимости призвать к ответу владельцев «Тиндера», Воловик за время использования приложения даже вывел свою статистику. По его словам, каждая десятая девушка переводила общение в мессенджеры и либо предлагала интим-услуги, либо просила оформить подписку на сервисе OnlyFans. Лишь с 1% собеседниц общение дошло до встречи вживую.

Предприниматель назвал Tinder самообманом и иллюзией востребованности у женщин и выбора у мужчин.

Ущерб пользователь оценил без малого в миллиард рублей. Он проконсультировался с юристом и отправил иск по почте в Челябинский городской суд, поскольку, проживая в Москве, сохранил прописку в «самом суровом» городе России. При этом при необходимости бизнесмен готов поехать и за рубеж.

«Учитывая, что Tinder весь свой бизнес строил на том, чтобы выкачивать из людей деньги, вряд ли он станет легко их отдавать», — отметил Воловик.

Как уже писал Лайф, на днях стало известно об уходе Tinder из России к 30 июня. Некоторых новость огорчила, однако в Госдуме уже подумали о замене западному приложению. Так, Виталий Милонов предложил создать аналогичный отечественный сервис с верификацией через «Госуслуги». При этом многие россиянки говорят, что даже рады уходу «Тиндера». Девушки признались SHOT, что найти нормального мужчину там всегда было проблематично, при этом неприятностей хоть отбавляй.

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