11:48 (мск), источник: РБК Life
Историк назвал точное место расположения моста на картине «Мона Лиза»
Ныне разрушенный виадук опознали с помощью снимков с беспилотника.
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Мост, изображенный на картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза», находится близ итальянского города Ареццо в провинции Тоскана, утверждает итальянский ученый Сильвано Винчети, его слова приводит The Guardian. Правда, сейчас этот мост Ромито ди Латерина разрушен, от него сохранилась лишь одна арка.
Итальянский историк тем не менее уверен, что именно этот виадук и был тем мостом, который стал частью пейзажа за спиной Моны Лизы на знаменитом полотне.
Ранее историки выдвигали различные теории по поводу географического нахождения этого моста, в том числе его называли и мостом Понте Буриано (каменный семиарочный мост 1277 года постройки, расположенный к северу от Ареццо, его даже прозвали мостом Джоконды), а также мост Понте Боббио (это древний мост неправильного профиля, который пересекает реку Треббия в Боббио в провинции Пьяченца). Версия про мост Ромито ди Латерина тоже обсуждалась.
Разрешить сомнения в пользу последнего виадука исследователям помогли исторические документы и снимки с беспилотника, которые сравнили с пейзажем на картине. Итоговым аргументом, который ученые приняли во внимание, стало количество арок: мост на картине Леонардо имел четыре арки, как и Ромито. И у Понте Буриано, и у Понте Боббио арок больше.
Документы, принадлежащие семье Медичи, которые были найдены в государственных архивах Флоренции, показали, что между 1501 и 1503 годами мост Ромито ди Латерина был «очень оживленным, функционирующим мостом», сказал Винчети.
Именно в это время Леонардо да Винчи находился в районе Валь д’Арно, сначала на службе у Чезаре Борджиа, кардинала из самой известной дворянской семьи в Италии эпохи Возрождения, а затем у Пьеро Содерини, государственного деятеля Флорентийской республики.
Винчети измерил ширину между берегами и, используя размер оставшейся арки и установил, что четыре арки одинакового размера идеально подходят по размеру этого места.
«Отличительная форма реки Арно на этом участке местности как раз соответствует тому, что Леонардо изобразил в пейзаже слева от дворянки на своей знаменитой картине».
Ученый также нашел документы, свидетельствующие о том, что в то время Леонардо часто проживал во Фьезоле со своим дядей, который был священником.
Примечательно: картину «Мона Лиза» кисти Леонардо да Винчи, которая хранится в парижском Лувре, год назад попытались измазать тортом. Тогда один из посетителей, молодой человек в инвалидном кресле и парике, неожиданно встал и подошел к «Джоконде», бросив в нее торт. Картина не пострадала — она находится под стеклянным колпаком.
Несколько лет назад, французский ученый Паскаль Котте заявил, что обнаружил под знаменитой картиной Леонардо да Винчи «Мона Лиза» несколько других изображений. В частности, наброски портрета Мадонны и натурщицы, не похожей на Мону Лизу.
А недавно, ученые узнали, что средневековые мастера Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи использовали яйцо для улучшения свойств масляной краски, а также для защиты своих полотен от времени. О том, что мастера эпохи Возрождения добавляли в краски яичный желток, было известно давно, теперь же исследователи выяснили и причину добавления этого ингредиента. Присутствие в краске желтка способно предотвратить сморщивание и пожелтение картины, а также защитить ее от излишней влажности.