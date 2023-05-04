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12:25 (мск), источник: © РИА Новости

В Подмосковье началось прощание с Вячеславом Зайцевым

ЩЕЛКОВО (Московская область), 4 мая — РИА Новости. Началось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щелково, передает корреспондент РИА Новости.

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Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни.

Проститься с мэтром, в частности, приехали певица Надежда Бабкина, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.

«Он не был таким, как мы все. Он был единственный, неповторимый, любящий страну, любящий людей, любящий историю нашу, обычаи, традиции. Поэтому для меня Слава — это величина мировая», — сказала Бабкина.

Разбродин поделился воспоминаниями о модельере. «В моем восприятии остался, как про него говорили, солнечным зайчиком, человеком, который умел дружить, никому никогда ни в чем не отказывал… Все проекты, которые мы союзные делали для развития легкой промышленности… он всегда поддерживал, искренне старался участвовать», — рассказал Разбродин.

После церемонии прощания модельера похоронят на Жегаловском кладбище.

Вячеслав Зайцев — модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств.

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