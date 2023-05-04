В Подмосковье началось прощание с Вячеславом Зайцевым

Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни.
Проститься с мэтром, в частности, приехали певица Надежда Бабкина, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.
«Он не был таким, как мы все. Он был единственный, неповторимый, любящий страну, любящий людей, любящий историю нашу, обычаи, традиции. Поэтому для меня Слава — это величина мировая», — сказала Бабкина.
Разбродин поделился воспоминаниями о модельере. «В моем восприятии остался, как про него говорили, солнечным зайчиком, человеком, который умел дружить, никому никогда ни в чем не отказывал… Все проекты, которые мы союзные делали для развития легкой промышленности… он всегда поддерживал, искренне старался участвовать», — рассказал Разбродин.
После церемонии прощания модельера похоронят на Жегаловском кладбище.
Вячеслав Зайцев — модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств.