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13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: что вы помните о противопожарной безопасности из уроков ОБЖ

4 мая свой профессиональный праздник отмечают герои без плащей — пожарные.

Международный день пожарных (International Firefighters' Day, IFFD) появился на свет после трагических событий, произошедших во время тушения лесного пожара австралийскими спасателями в декабре 1998 года. Тогда при исполнении своего служебного долга погибло пятеро пожарных. В честь праздника и в преддверии испепеляющей летней жары мы решили освежить ваши школьные знания противопожарной безопасности с помощью теста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут

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