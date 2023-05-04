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14:10 (мск), источник: © РИА Новости

«Никто не заменит»: знаменитости простились с Вячеславом Зайцевым

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково началась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым. Ее посетили поклонники, родственники кутюрье и знаменитости, сообщает корреспондент РИА Новости.

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Проститься с мэтром приехал народный артист России, 90-летний певец Бедрос Киркоров. Он назвал Зайцева великим мастером и сравнил его с Пьером Карденом.

«Он был великий мастер. Не только великий мастер, но и хороший человек. Старался всегда что-то делать, делать качественно, интересно, и на его выставках, на его показах всегда был полный салон зрителей. Было два великих мастера-кутюрье: Пьер Карден — во Франции, и он — в Москве», — поделился музыкант.

Артист также рассказал историю о белоснежном костюме от Зайцева для его сына Филиппа.

«Я никогда не забуду: мы ехали с Филиппом на конкурс в Сербию, и Зайцев пошил такой прекрасный белый костюм, что, когда вышел этот красавец на конкурсе, безоговорочно ему дали (победу — Прим. ред.) за пение. А, может быть, и за костюм, в который он был одет. Прекрасный костюм», — добавил Киркоров-старший.

По мнению певицы Надежды Бабкиной, которая также приехала проститься со своим другом, он был мировой величиной.

Он не был таким, как мы все. Он был единственный, неповторимый, любящий страну, любящий людей, любящий историю нашу, обычаи, традиции. Поэтому для меня Слава — это величина мировая.

Надежда Бабкина

Шоумен Сергей Зверев заявил, что Вячеслава Зайцева и умершего сразу после него Валентина Юдашкина никто не сможет заменить.

«Заменить Зайцева и Валентина Юдашкина нереально, их никто не заменит. Это должны родиться совершенно новые люди. Это должны быть люди с образованием, это такая профессия — нужно учиться всю жизнь. Сейчас дизайнеры не умеют ни кроить, ни шить, ни рисовать. А Зайцев от эскиза до изделия мог все сделать сам», — высказался артист.

Церемонию также посетили модель и общественный деятель Татьяна Михалкова и дизайнер Игорь Гуляев.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. После церемонии прощания его похоронят на Жегаловском кладбище.

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