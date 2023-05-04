«Никто не заменит»: знаменитости простились с Вячеславом Зайцевым

Проститься с мэтром приехал народный артист России, 90-летний певец Бедрос Киркоров. Он назвал Зайцева великим мастером и сравнил его с Пьером Карденом.
«Он был великий мастер. Не только великий мастер, но и хороший человек. Старался всегда что-то делать, делать качественно, интересно, и на его выставках, на его показах всегда был полный салон зрителей. Было два великих мастера-кутюрье: Пьер Карден — во Франции, и он — в Москве», — поделился музыкант.
Артист также рассказал историю о белоснежном костюме от Зайцева для его сына Филиппа.
«Я никогда не забуду: мы ехали с Филиппом на конкурс в Сербию, и Зайцев пошил такой прекрасный белый костюм, что, когда вышел этот красавец на конкурсе, безоговорочно ему дали (победу — Прим. ред.) за пение. А, может быть, и за костюм, в который он был одет. Прекрасный костюм», — добавил Киркоров-старший.
По мнению певицы Надежды Бабкиной, которая также приехала проститься со своим другом, он был мировой величиной.
Шоумен Сергей Зверев заявил, что Вячеслава Зайцева и умершего сразу после него Валентина Юдашкина никто не сможет заменить.
«Заменить Зайцева и Валентина Юдашкина нереально, их никто не заменит. Это должны родиться совершенно новые люди. Это должны быть люди с образованием, это такая профессия — нужно учиться всю жизнь. Сейчас дизайнеры не умеют ни кроить, ни шить, ни рисовать. А Зайцев от эскиза до изделия мог все сделать сам», — высказался артист.
Церемонию также посетили модель и общественный деятель Татьяна Михалкова и дизайнер Игорь Гуляев.
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. После церемонии прощания его похоронят на Жегаловском кладбище.