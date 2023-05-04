Дерматолог рассказала, чем опасны дачные удобрения

«Распыление удобрений на открытом воздухе опасно тем, что микроскопические капли раствора легко разлетаются даже при несильном ветре и могут попасть на человека. Некоторые средства довольно агрессивны: они способны вызвать приступ кашля, слезотечение, снижение остроты зрения, зуд на коже и слизистых оболочках, тошноту, рвоту или другие реакции. При работе с ними важно соблюдать технику безопасности: надевать очки, маску, перчатки и одежду, закрывающую кожу», — сообщила эксперт.
По ее словам, если ветер сильный, стоит отложить обработку на другое время. Если уход нужен растениям в оранжерее или теплице, напротив, важно обеспечить хорошую вентиляцию, а по завершении обработки — не заходить в помещение, пока раствор не осядет.
После работы с удобрениями необходимо тщательно вымыть руки и переодеться в чистую одежду, сполоснуть тару, в которой разводилось средство. Упаковку не стоит хранить вместе с бытовым мусором дома, лучше сразу отнести её в мусорный контейнер или убрать в герметичный пластиковый пакет.
Еще одна опасность при работе с удобрениями, отметила врач, — некорректное использование средств. Поэтому перед обработкой необходимо внимательно прочитать инструкцию и разводить удобрение, соблюдая указанные пропорции. Разведение удобрений на глаз может привести к тому, что концентрация будет слишком сильной. Это тоже может навредить здоровью.
«При попадании капель удобрения или его аэрозоля на кожу или слизистые оболочки нужно тщательно промыть их проточной водой. Если удобрение попало в рот или дыхательные пути, рекомендуется выпить большое количество чистой воды и принять адсорбент, например активированный уголь. При возникновении симптомов отравления: тошноты, рвоты, боли в животе или головной боли стоит немедленно обратиться к врачу. По возможности нужно сфотографировать упаковку удобрения: если известен состав, врачу будет проще рассчитать риски и подобрать лечение», — заключила дерматолог.