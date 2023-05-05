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03:00 (мск), источник: Известия

Пациенты с ВИЧ попросили власти увеличить бюджет на закупку лекарств

Увеличить финансирование закупок препаратов для пациентов с ВИЧ на 18 млрд рублей просит общественное движение «Пациентский контроль». Авторы обращения в правительство и комитет Госдумы по охране здоровья напоминают, что средства 2023 года были частично потрачены уже в 2022-м — на дозакупку препаратов. При этом бюджет на закупки не пересматривался уже несколько лет подряд, отмечают они, ежегодно на эти цели тратится около 30 млрд рублей из федеральных средств.

Источник: РИА "Новости"

«Количество нуждающихся в лечении пациентов растет, а бюджет остается неизменным. Препараты уже частично израсходованы, и если не будут предприняты экстренные меры по увеличению бюджета, то во второй половине 2023 года могут начаться беспрецедентные проблемы с обеспечением антиретровирусными препаратами», — говорится в письме.

В прошлом году Минздрав приобрел 448 тыс. годовых курсов на сумму 30 млрд рублей, а затем провел дополнительные закупки — на заемные средства из бюджета на 2023 год на сумму 8,6 млрд рублей. За счет этого общее число приобретенных годовых курсов составило 566 тыс.

В 2023 году Минздрав закупил 292 тыс. годовых курсов на 21,5 млрд рублей, исчерпав оставшуюся часть средств. При этом в 2021 году число россиян, стоящих на диспансерном учете, составляло 803 796 человек.

В Минздраве «Известиям» заявили, что охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией растет, и в 2022 году он составил 86,9% от числа пациентов, сведения о которых внесены в федеральный регистр.

Комитет Госдумы по охране здоровья в ответ на обращение «Пациентского контроля» сообщил, что депутаты решили «получить более детальную информацию о расходах федерального бюджета на централизованные закупки лекарственных препаратов».

«Действительно, лимиты последующих годов частично перебрасывались на предыдущий, что допустимо в рамках бюджетной трехлетки. Но это процесс динамический, поэтому какой-то проблемы в части срыва обеспечения лекарствами я не вижу», — сказал «Известиям» заместитель председателя комитета Алексей Куринный.

Он выразил уверенность, что необходимые средства будут выделены и «никто больных без лекарств не оставит».

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