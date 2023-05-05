В России утвердили концепцию информационной безопасности детей

Целью документа называется защита детей от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде.
«В интернете дети могут столкнуться с разными опасностями, например со злоумышленниками, которые под видом сверстников будут выяснять личные данные ребенка или спрашивать о его семье и использовать эту информацию для манипуляций в преступных целях», — отмечается в публикации.
В частности, концепцией предлагается:
Для родителей, учителей, работников детских и юношеских библиотек и других специалистов организуют обучение, во время которого им расскажут о правилах безопасного поведения детей в Сети и средствах защиты от доступа к деструктивной информации. Регионам рекомендуется учитывать концепцию при организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей и ежегодно направлять в Минцифры отчеты. Министерство, в свою очередь, будет представлять в правительство доклад о ходе реализации новой концепции.
Действовать документ будет бессрочно.