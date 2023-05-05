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11:20 (мск), источник: © РИА Новости

В России утвердили концепцию информационной безопасности детей

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Правительство утвердило концепцию информационной безопасности детей, сообщается в официальном Telegram-канале кабинета министров.

Источник: Reuters

Целью документа называется защита детей от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде.

«В интернете дети могут столкнуться с разными опасностями, например со злоумышленниками, которые под видом сверстников будут выяснять личные данные ребенка или спрашивать о его семье и использовать эту информацию для манипуляций в преступных целях», — отмечается в публикации.

В частности, концепцией предлагается:

  • объединить усилия государства и родительского сообщества;
  • сформировать и внедрить в образовательный процесс уроки информационной безопасности;
  • научить школьников безопасному поведению в интернете;
  • повысить цифровую грамотность детей;
  • развивать социально значимые проекты в печатных и электронных СМИ.

Для родителей, учителей, работников детских и юношеских библиотек и других специалистов организуют обучение, во время которого им расскажут о правилах безопасного поведения детей в Сети и средствах защиты от доступа к деструктивной информации. Регионам рекомендуется учитывать концепцию при организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей и ежегодно направлять в Минцифры отчеты. Министерство, в свою очередь, будет представлять в правительство доклад о ходе реализации новой концепции.

Действовать документ будет бессрочно.

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