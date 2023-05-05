ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19

«С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших. Победить пандемию помогли врачи, меры правительства, а также люди, решившиеся на личные жертвы ради общественной безопасности», — сказал Тедрос Аданом Гебреисус в ходе брифинга.
По его словам, комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 ранее предложил ему отменить статус «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», для COVID-19. Господин Гебреисус пояснил, что «последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии». Между тем, принятое решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу, добавил он.
Распространение коронавируса официально признали пандемией, то есть эпидемией мировых масштабов, в марте 2020 года. На тот момент вирус проник в 114 стран, заражены были около 118 тысяч человек.