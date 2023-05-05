Российские ученые придумали способ победить «зомби-пожары» Так называют горение торфа зимой из-за способности огня тлеть под снегом и весной вырываться на поверхность
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
14Митинг-концерт в «Лужниках»
Главное
Спецоперация на Украине
16:30 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что статус пандемии COVID-19 отменен. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса в мире 30 января 2020 года, 11 марта была объявлена пандемия.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших. Победить пандемию помогли врачи, меры правительства, а также люди, решившиеся на личные жертвы ради общественной безопасности», — сказал Тедрос Аданом Гебреисус в ходе брифинга.

По его словам, комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 ранее предложил ему отменить статус «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», для COVID-19. Господин Гебреисус пояснил, что «последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии». Между тем, принятое решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу, добавил он.

Распространение коронавируса официально признали пандемией, то есть эпидемией мировых масштабов, в марте 2020 года. На тот момент вирус проник в 114 стран, заражены были около 118 тысяч человек.

Александр Кислов

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пригожин в бешенстве: ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут
Лавров рассказал, чем ответит Россия на атаку украинского БПЛА
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
коронавирус