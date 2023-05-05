Три парада одной Победы

В еще большей степени это относится к нарочно забытому параду в Берлине и малоизвестному в Харбине, которые также состоялись в 1945 году. В этом материале мы постараемся исправить историческую несправедливость и рассказать о трех парадах одной Победы.
20 июня на Центральном аэродроме встречали знамя Победы, водруженное над Рейхстагом. Предполагалось поставить знамя во главе парадного шествия, нести его должны были участники штурма Рейхстага, поднявшие знамя над столицей гитлеровской Германии — Егоров, Кантария, Съянов, Самсонов и Неустроев. На генеральной репетиции знамя нес 22 летний капитан Неустроев, командир батальона, захватившего Рейхстаг. Блин получился комом. Знамённая группа оторвалась от сводных полков, так как фронтовики не имели опыта хождения торжественным маршем. Тогда по приказу Жукова Знамя Победы отвезли в Центральный музей Вооружённых сил, а фронтовикам выделили места на трибуны для гостей.