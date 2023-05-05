Российские ученые придумали способ победить «зомби-пожары» Так называют горение торфа зимой из-за способности огня тлеть под снегом и весной вырываться на поверхность
Фоторепортажи
8Празднование Ураза-байрама в России
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Главные новости недели
17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Три парада одной Победы

В праздничный день 9 мая 1945 года правительством Советского Союза было принято решение о проведении в городе Москве Парада в честь победы над фашистской Германией. Он состоялся 24 июня, но несмотря на кинохронику и обилие исследовательских материалов, некоторые интересные факты по теме до сих пор остаются неизвестными широкой публике.

В еще большей степени это относится к нарочно забытому параду в Берлине и малоизвестному в Харбине, которые также состоялись в 1945 году. В этом материале мы постараемся исправить историческую несправедливость и рассказать о трех парадах одной Победы.

Парад Победы в Москве

20 июня на Центральном аэродроме встречали знамя Победы, водруженное над Рейхстагом. Предполагалось поставить знамя во главе парадного шествия, нести его должны были участники штурма Рейхстага, поднявшие знамя над столицей гитлеровской Германии — Егоров, Кантария, Съянов, Самсонов и Неустроев. На генеральной репетиции знамя нес 22 летний капитан Неустроев, командир батальона, захватившего Рейхстаг. Блин получился комом. Знамённая группа оторвалась от сводных полков, так как фронтовики не имели опыта хождения торжественным маршем. Тогда по приказу Жукова Знамя Победы отвезли в Центральный музей Вооружённых сил, а фронтовикам выделили места на трибуны для гостей.

Узнать больше о парадах можно в нашем диафильме по ссылке.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта