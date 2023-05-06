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21:12 (мск), источник: Аргументы и факты

В каких случаях у работника могут удержать отпускные?

Может ли работодатель забрать обратно уже выплаченные за отпуск деньги — разбирался aif.ru.

Источник: РИА "Новости"

Можно ли удержать деньги за неотработанные дни отпуска?

Да, можно. Отпускные выплачивают, исходя из расчета, что человек полностью отработает все предполагаемые рабочие дни. Ситуация, когда нужно будет возвращать деньги, может возникнуть, если работодатель предоставил отпуск сотруднику авансом. Например, ежегодный оплачиваемый отпуск за 2023 год работник взял в феврале, а в апреле уволился.

Какие есть правила удержания из отпускных?

При наличии оснований, работодатель должен придерживаться нескольких правил:

  • размер удержаний не может превышать 20% от расчета при увольнении после вычета 13% НДФЛ;
  • нельзя удерживать деньги, если работника сократили или его призвали на службу в армию;
  • нельзя требовать от работника выплатить недостающую после удержания сумму;
  • нельзя производить удержание из командировочных, материальной помощи, компенсации вреда, компенсации износа инструмента.

Можно ли удержать отпускные, если работника вызвали из отпуска?

Трудовой кодекс разрешает вызвать работника из отпуска в связи с производственной необходимостью, но только с его согласия. Неиспользованную часть отпуска при этом необходимо предоставить сотруднику в удобное для него время или присоединить к отпуску в следующем году. В законе не написано, что делать с отпускными в таком случае, но на практике их засчитывают в счет оплаты неиспользованной в связи с отзывом части отпуска.

Можно ли удержать отпускные в счет погашения долгов?

Да, можно. Если в отношении работника возбуждено исполнительное производство, то работодатель может удерживать из этой части дохода деньги в счет погашения. Здесь также действует правило о предельном размере удержаний — 20%, если есть несколько исполнительных документов, то сумма может доходить до 50%, а если речь идет об алиментах, то до 70%.

Могут ли из отпускных удержать деньги, если бухгалтер ошибся?

Одним из оснований для удержания действительно может быть счетная ошибка (абз.4 ч.2 ст. 137 ТК РФ). Здесь важно, что не каждая ошибка бухгалтерии — счетная и влечет за собой удержания. Как разъяснил Верховный Суд, счетной считается арифметическая ошибка. Если бухгалтер неправильно ввела данные, забыла, что человек был на больничном, или неверно применила локальные акты организации, то удержание проводить нельзя.

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