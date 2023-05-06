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12:29 (мск), источник: m24.ru

В России за сутки выявили 4 281 случай коронавируса

На территории Российской Федерации за минувшие сутки выявили 4 281 случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Источник: Агентство «Москва»

По данным штаба, за прошедшие 24 часа в России госпитализировали 802 человека. Кроме того, зафиксировали 33 летальных исхода.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки 6 612 человек.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что «Арктур» может быть опасен для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Он редко вызывает тяжелую форму заболевания. Но, как и для всех вариантов коронавируса, главные группы риска — это пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Он посоветовал россиянам соблюдать противоэпидемические меры, чтобы снизить риск заражения новой мутацией.

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