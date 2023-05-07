Российские ученые придумали способ победить «зомби-пожары» Так называют горение торфа зимой из-за способности огня тлеть под снегом и весной вырываться на поверхность
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
11:55 (мск), источник: m24.ru

За сутки в РФ выявили 3 811 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 3 811 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2022

Госпитализация потребовалась 364 пациентам. Это на 54,6% меньше, чем днем ранее. Число госпитализаций увеличилось в 11 субъектах РФ, а снизилось — в 62. В 12 регионах ситуация осталась без изменений.

От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 29 человек. Между тем благополучно перенесли болезнь 4 749 пациентов.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее объявил о завершении в мире режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. По его словам, за время пандемии, по официальным данным, вирус унес жизни около 7 миллионов человек, однако в действительности эта цифра может доходить до 20 миллионов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Три навеса сухие ноги появятся на ТПУ Славянский бульвар
Россиянам рассказали о самых выгодных направления туризма
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
коронавирус