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16:35 (мск), источник: © РИА Новости

В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов, а также эвакуации раненных, сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО «Андроидная техника», Евгений Дудоров.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время нами ведутся работы по доработке и “обеспилочиванию” грузовых автомобилей высокой проходимости в интересах СВО и, возможно, в ближайшее время мы увидим их в действии. Задачи здесь гораздо сложнее, нет навигационно-связной инфраструктуры для обеспечения непрерывного контроля за состоянием и маршрута перемещения транспорта, но тем не менее задачи решаемые», — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня в зоне спецоперации существует широкий спектр задач, которые могут быть под силу беспилотным грузовикам, в том числе доставка боеприпасов, леса, медикаментов, продуктов питания, эвакуация раненых.

По словам Дудорова, сейчас опытный образец беспилотного грузовика проходит испытание на одном из промышленных предприятий, где «машина эффективно показывает себя».

Директор «Андроидной техники» напомнил, что недавно в России опубликовали проект закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», регулирующий правила применения беспилотных автомобилей.

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