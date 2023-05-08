15:49 (мск), источник: RT на русском
Юрист Соловьёв предупредил о мошеннической схеме с «аудиопротоколированием» разговора
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с RT, что телефонные мошенники продолжают придумывать все новые способы, чтобы вовлечь потенциальных жертв в общение. По его словам, среди нововведений можно отметить предупреждение о том, что ведется некое «аудиопротоколирование» разговора. Он подчеркнул, что такой прием используется в схеме со звонком из «полиции» или «Следственного комитета».