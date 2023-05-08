Российские ученые придумали способ победить «зомби-пожары» Так называют горение торфа зимой из-за способности огня тлеть под снегом и весной вырываться на поверхность
Фоторепортажи
8Празднование Ураза-байрама в России
6Последствия взрыва в Белгороде
Главное
День Победы
15:49 (мск), источник: RT на русском

Юрист Соловьёв предупредил о мошеннической схеме с «аудиопротоколированием» разговора

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с RT, что телефонные мошенники продолжают придумывать все новые способы, чтобы вовлечь потенциальных жертв в общение. По его словам, среди нововведений можно отметить предупреждение о том, что ведется некое «аудиопротоколирование» разговора. Он подчеркнул, что такой прием используется в схеме со звонком из «полиции» или «Следственного комитета».

Источник: Reuters

«По замыслам преступников такое предупреждение должно отвести от них подозрение, настроить жертву на сотрудничество и дальнейшее выполнение всех их указаний. Надо отметить, что нередко это срабатывает, несмотря на то что такой формы взаимодействия правоохранителей с гражданами нет и в помине», — добавил специалист.

По словам юриста, ещё одним крючком является предложение пройти верификацию по номеру карты или по номеру договора.

«Как правило, договора ни у кого под рукой не оказывается и все соглашаются пройти это фальшивое действие по номеру карты. А дальше всё просто: срок действия карты, CVV-код — и деньги на счетах мошенников. Будьте бдительны, не вступайте в телефонные разговоры с “правоохранителями” и “сотрудниками банков” — это мошенники», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что с началом сезона отпусков кибермошенники стали всё более активно использовать схемы обмана в сфере туризма.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Торгпред Налич: Россия и Алжир работают над увеличением товарооборота...
Пресс-служба бундестага опровергла сообщение о Знамени Победы над...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
связь