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10:45 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме рассказали, за что можно получить штраф в собственной квартире

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Есть пять действий, за которые можно получить штраф, не выходя из квартиры на улицу, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.

«Первое — шум. Время, в которое запрещается шуметь и штраф, обычно устанавливаются региональным законодательством. Чаще всего — это время с 22:00 до 7:00 и “тихий час” в обед. В Москве, например, штраф за нарушение до 2 тысяч рублей. Второе — перепланировка. Желание объединить балкон с кухней или спальню с кухней самостоятельно — не всегда законно. Штраф до 2,5 тысячи рублей», — сообщил Чаплин.

Кроме того, собственники квартир должны использовать жилплощадь только для проживания, если там находится магазин или хостел, в этом случае грозит штраф до 1,5 тысячи рублей и запрет на ведение незаконной деятельности, отметил Чаплин.

«Четвертое — курение на балконе. Если табачный дым или окурки попадают на имущество вашего соседа, то вас могут обязать заплатить штраф до 1,5 тысячи рублей. А если курить на детской площадке или в подъезде, то штраф может быть до трех тысяч рублей», — сообщил он.

Кроме того, если нечистоплотные жильцы выбрасывают мусор в подъезд или разводят грязь в своей квартире и к соседям бегут тараканы, то им грозит штраф до трех тысяч рублей, добавил депутат.

Парламентарий призвал россиян проявлять осторожность и соблюдать правила.

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