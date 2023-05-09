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День Победы
00:19 (мск), источник: Life.ru

В России празднуют 78-летие Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня, 9 мая, в России отмечается День Победы: 78 лет назад закончилась Великая Отечественная война — самая страшная в истории нашей страны и всего человечества. Почти четыре года храбрые российские воины героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками.

Источник: Reuters

На протяжении десятилетий этот праздник остаётся главным для россиян, но особое значение он приобретает в условиях проведения специальной военной операции на Украине. Сейчас, как и в годы ВОВ, сотни отважных российских солдат сражаются на передовой, освобождая мир от возродившегося нацизма.

В этот день в России и во многих странах мира проходят праздничные мероприятия, посвящённые этому знаменательному событию. Традиционно на Красной площади в Москве состоится Парад Победы, на котором выступит глава государства Владимир Путин.

Акции, посвящённые Дню Победы, прошли и во многих странах мира. Около 300 граждан приняло участие в шествии «Бессмертного полка» в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К ним присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Кроме того, мероприятия состоялись в Аргентине, Перу и Уругвае.

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