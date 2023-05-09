В России празднуют 78-летие Победы в Великой Отечественной войне

На протяжении десятилетий этот праздник остаётся главным для россиян, но особое значение он приобретает в условиях проведения специальной военной операции на Украине. Сейчас, как и в годы ВОВ, сотни отважных российских солдат сражаются на передовой, освобождая мир от возродившегося нацизма.
В этот день в России и во многих странах мира проходят праздничные мероприятия, посвящённые этому знаменательному событию. Традиционно на Красной площади в Москве состоится Парад Победы, на котором выступит глава государства Владимир Путин.
Акции, посвящённые Дню Победы, прошли и во многих странах мира. Около 300 граждан приняло участие в шествии «Бессмертного полка» в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К ним присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Кроме того, мероприятия состоялись в Аргентине, Перу и Уругвае.