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День Победы
03:51 (мск), источник: Life.ru

Первый Парад Победы в России прошёл на Камчатке

Дальневосточные регионы России начали празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Первый торжественный парад, посвящённый этому памятному событию, прошёл в Петропавловске-Камчатском.

Источник: РИА "Новости"

«Наша с вами святая обязанность, долг перед воинами-освободителями, перед теми, кто не дожил до Победы, ветеранами, тружениками тыла, узниками лагерей, жителями блокадного Ленинграда — бережно хранить эту память и всеми возможными средствами передавать её детям и внукам», — обратился с приветственным словом губернатор региона Владимир Солодов.

Перед гостями города прошли колонны личного состава парадных расчётов и военной техники. Принимал парад командующий российскими войсками и силами на северо-востоке РФ вице-адмирал Александр Юлдашев. На протяжении дня в регионе будут проходить торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, а завершится программа праздничным салютом.

Сегодня, 9 мая, в России отмечается День Победы. Ровно 78 лет назад закончилась Великая Отечественная война. В этот день в России и во многих странах мира проходят праздничные мероприятия, посвящённые знаменательному событию. Традиционно на Красной площади в Москве состоится Парад Победы, на котором выступит глава государства Владимир Путин.

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