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День Победы
11:46 (мск), источник: © РИА Новости

На Красной площади завершился парад Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. На Красной площади завершился военный парад в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прохождением колонны военной техники, при этом организаторы отказались от проведения авиационной части.

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В этом году в механизированной колонне были представлены в основном колёсные машины, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники.

По брусчатке Красной площади проследовали различные бронеавтомобили, пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» на восьмиосных тягачах, а также новые БТР «Бумеранг». Авиация в этом году в параде не участвует.

Президент России Владимир Путин вместе с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении возложил венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

Солдаты Кремлевского полка от имени лидеров возложили цветы к стелам городов-героев.

После церемонии Путин пообщался с ветеранами, а также с родными участников СВО — матерью одного из солдатов, которая пришла с портретом сына.

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