На Красной площади завершился парад Победы

В этом году в механизированной колонне были представлены в основном колёсные машины, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники.
По брусчатке Красной площади проследовали различные бронеавтомобили, пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» на восьмиосных тягачах, а также новые БТР «Бумеранг». Авиация в этом году в параде не участвует.
Президент России Владимир Путин вместе с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении возложил венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
Солдаты Кремлевского полка от имени лидеров возложили цветы к стелам городов-героев.
После церемонии Путин пообщался с ветеранами, а также с родными участников СВО — матерью одного из солдатов, которая пришла с портретом сына.