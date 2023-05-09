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День Победы
22:20 (мск), источник: m24.ru

Праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Москве

В небе над Москвой прогремели более 12 тысяч фейерверков свыше 70 разных видов.

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В честь празднования 78-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве состоялся торжественный фейерверк.

Салют начался в 22:00 и продлился 10 минут. За фейерверком можно было наблюдать с 16 столичных площадок, в числе которых были зона набережной Москвы-реки, ВДНХ, парк «Кузьминки», территория главного корпуса Российского университета дружбы народов (РУДН) и другие.

Небо над Москвой украсили более 12 тысяч фейерверков свыше 70 разных видов.

В честь Дня Победы на Красной площади в Москве состоялся традиционный парад Победы, участие в котором приняли более 10 тысяч военнослужащих. Помимо этого, на главной площади столицы представили 125 единиц вооружения.

По традиции мероприятие посетили Владимир Путин и ветераны Великой Отечественной войны. В 2023 году на параде также присутствовали главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, лидеры Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

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