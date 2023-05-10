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05:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам назвали порядок действий в случае обнаружения беспилотника

Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в разговоре с Ura.ru назвал порядок действий в том случае, если человек обнаружил подозрительный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Источник: Reuters

По его словам, в этом случае россиянам следует сфотографировать его или снять на видео, после чего незамедлительно обратиться в полицию.

«Необходимо прежде всего выполнять гражданский долг. Если гражданин видит беспилотник, то необходимо обратиться в полицию, в МЧС. Желательно произвести фото- и видеофиксацию на смартфон, чтобы потом полицейские не обвинили в ложном вызове», — заявил он.

При этом Иванников посоветовал избегать контактов с людьми, которые собирают или запускают такие дроны. Он отметил, что нужно дождаться сотрудников правоохранительных органов и подробно описать им ситуацию.

Ранее эксперт Дин Бейкер из исследовательской группы UNSW Canberra назвал беспилотники, которые могли совершить атаку на Кремль. Он предположил, что для атаки мог быть использован украинский дрон UJ-22 Airborne, поскольку он способен преодолевать большие расстояния.

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