В России выявили 2 405 случаев заражения коронавирусом за сутки

Днем ранее в стране зарегистрировали 2 726 случаев заражения, всего с начала пандемии — 22 886 898.
Смертность из-за ковида в России также опустилась до минимума с весны 2020 года: за сутки в стране зафиксировали 24 летальных исхода против 25 днем ранее. Всего, по информации оперативного штаба, из-за ковида умерли 398 602 заболевших.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 278 против 3 152 днем ранее, до 22 301 223. За сутки в России госпитализировали 281 заболевшего ковидом против 375 в предыдущий день (снижение на 25,1%). Количество госпитализаций увеличилось в 23 регионах и уменьшилось в 35, еще в 27 ситуация не изменилась.
В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 301 против 271 днем ранее, до 3 510 958, количество случаев выздоровления — на 741, до 3 323 526. Умерли семь заболевших (днем ранее шесть, всего с начала пандемии — 48 757).
В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 177 случаев заражения и 232 случая выздоровления, всего с начала пандемии — 1 942 443 и 1 900 642 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на пять, до 37 684.