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11:35 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 2 405 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 405, что стало минимумом с 12 апреля 2020 года, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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Источник: AP 2022

Днем ранее в стране зарегистрировали 2 726 случаев заражения, всего с начала пандемии — 22 886 898.

Смертность из-за ковида в России также опустилась до минимума с весны 2020 года: за сутки в стране зафиксировали 24 летальных исхода против 25 днем ранее. Всего, по информации оперативного штаба, из-за ковида умерли 398 602 заболевших.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 278 против 3 152 днем ранее, до 22 301 223. За сутки в России госпитализировали 281 заболевшего ковидом против 375 в предыдущий день (снижение на 25,1%). Количество госпитализаций увеличилось в 23 регионах и уменьшилось в 35, еще в 27 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 301 против 271 днем ранее, до 3 510 958, количество случаев выздоровления — на 741, до 3 323 526. Умерли семь заболевших (днем ранее шесть, всего с начала пандемии — 48 757).

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 177 случаев заражения и 232 случая выздоровления, всего с начала пандемии — 1 942 443 и 1 900 642 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на пять, до 37 684.

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