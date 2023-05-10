13:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бык выбежал на поле для регби во время разминки во Франции
Никто из спортсменов не пострадал.
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Как передает UPI, игра в регби между командами Catalans Dragons и St. Helens чуть не прервалась, когда на поле выбежал бык. В этот момент спортсмены разминались.
Как видно на кадрах, укротитель не справился с животным и оно протащило мужчину через все поле. Игроки убегали от быка и перепрыгивали через рекламные вывески, чтобы не пострадать.
В конце концов, бык был пойман и выведен с поля. Матч прошел без происшествий, Catalans Dragons выиграли со счетом 24−12.
Недавно попугай прервал футбольный матч в Португалии. Птица решила «познакомиться поближе» со спортсменами в разгар второго тайма.
Олеся Маевская