Названо точное место расположения моста на картине «Мона Лиза» Ныне разрушенный виадук опознали с помощью снимков с беспилотника
Фоторепортажи
10Праздничный салют в честь Дня Победы
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
Главное
Спецоперация на Украине
13:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бык выбежал на поле для регби во время разминки во Франции

Никто из спортсменов не пострадал.

Как передает UPI, игра в регби между командами Catalans Dragons и St. Helens чуть не прервалась, когда на поле выбежал бык. В этот момент спортсмены разминались.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как видно на кадрах, укротитель не справился с животным и оно протащило мужчину через все поле. Игроки убегали от быка и перепрыгивали через рекламные вывески, чтобы не пострадать.

В конце концов, бык был пойман и выведен с поля. Матч прошел без происшествий, Catalans Dragons выиграли со счетом 24−12.

Недавно попугай прервал футбольный матч в Португалии. Птица решила «познакомиться поближе» со спортсменами в разгар второго тайма.

Олеся Маевская

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости