Уколоть сустав. Надо ли ставить инъекции перед дачным сезоном?

Разрушение сустава протекает незаметно, но зато его последствия проигнорировать сложно. Особенно ярко боль может проявить себя в период активного дачного сезона, когда много времени приходится проводить на ногах или вприсядку. Стоит ли дополнительно укрепить и подпитать сустав уколами, рассказали врачи в программе «Жить здорово!».
Есть разные виды уколов для суставов — колоть их по наитию нельзя. Одни из популярных — гормональные препараты. «Мы стремимся как можно реже вводить глюкокортикостероиды. Потому что они хоть и дают быстрый обезболивающий эффект, но в отдаленной перспективе вызывают прогрессию артроза», — пояснил приглашенный в студию эксперт травматолог-ортопед Данила Коноваленко.
«Они разрушают хрящ, хотя в момент укола устраняют боль. Поэтому первое, что надо запомнить про такие варианты, что гормоны в суставы вводят только взрослым людям, как правило, только в тех случаях, когда предстоит замена сустава. Потому что там уже терять нечего, надо дожить до операции без боли. Это единственный случай», — добавила Елена Малышева. Для других случаев есть иные уколы.
Для начала обязательно надо пройти МРТ-обследование, которое поможет определить степень разрушения сустава. И тогда можно будет принять правильное решение, заметили медики.
Есть две стадии разрушения сустава, когда ему еще можно помочь. И для этого предлагают такие препараты, как уколы:
— стволовых клеток из собственного жира человека.
На первой и второй стадии артроза терапия инъекциями будет эффективной, предупредил Коноваленко. Если человеку подтвержден диагноз «артроз», который находится в начальной стадии, и при этом предполагается повышенная нагрузка на дачном участке, можно использовать препараты гиалуроновой кислоты. Есть около сотни таких вариантов. Но выбирать надо для лучшего эффекта определенные. Доктор Коноваленко рекомендовал обращать внимание на средства, где указано, что содержится 6 килодальтон гиалуроновой кислоты. Это не просто вода — это фактически замена внутрисуставной жидкости.
«Внутрисуставная жидкость, она же синовия, обеспечивает нормальное скольжение суставных поверхностей относительно друг друга и является отличной питательной средой для хондроцитов», — пояснил ортопед. Сосудов нет, питается сустав во время и за счет движения. В идеале гиалуроновая кислота, которую ставят в сустав, должна быть густой. «Молекула имеет крупные размеры, именно такая будет медленнее разрушаться при внедрении в сустав и прослужит там дольше», — пояснил врач. «Сустав будет вращаться, этот гель будет все протирать — это амортизатор. Если тут вода, то надо будет ставить уколы практически каждую неделю, так как она не обеспечит достаточного трения», — предупредила Малышева.
Если хрящ разрушен чуть больше, в дело идут препараты на основе плазмы крови человека или стволовых клеток из его жира, называемых стромальными. «Плазма крови обладает противовоспалительным свойством и улучшает износоустойчивость сустава. Хрящ перед тем, как разрушиться, размягчается и в таком виде уже не может выполнять свою функцию полноценно. Плазма способна сделать его более плотным», — подчеркнул Данила Коноваленко.
То же самое делают и стволовые клетки, заметила Малышева. Они строят хрящ, делают его плотным и более износоустойчивым. В плазме активными веществами выступают тромбоциты, стволовые клетки активны сами по себе.
Когда проявляется эффект?
Важно понимать, добавили медики, что мгновенного эффекта ждать не стоит. «Клинический эффект у плазмы после первого укола — через неделю, начинается все с уменьшения боли. Стволовые клетки эффект дают чуть попозже — через 2−3 недели. И дальше с течением времени — от 1 до 3 месяцев — эффект развивается все больше и больше и уже становится окончательным», — пояснил Коноваленко.
Связано это с тем, что речь идет про строительство и восстановление разрушенных поверхностей. В момент укола оно произойти не может, требуется время.
Сам человек выбрать себе укол не может, Его ему должен порекомендовать только специалист и исключительно на основе снимка МРТ.
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