Розенбаум высказался в поддержку Беркович и Петрийчук

«Мы понимаем, что кому-то захотелось, но мы же умные люди, у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно такие вещи. В кандалах двух девушек. <…> Я считаю, что переборщили сильно. Пора заднюю включать», — высказался он.
По его словам, поставленный Беркович спектакль повествует «об обманутых женщинах». Для сравнения он привел фильм Веры Глаголевой «Одна война», рассказывающий о женщинах, которые родили детей от немцев во время оккупации. Розенбаум обратил внимание, что никто не сможет себе вообразить, что автора этой кинокартины вдруг тоже привлекут к ответственности по статье об оправдании терроризма.
Ранее стало известно, что в отношении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Позднее Следственный комитет РФ попросил арестовать Беркович и Петрийчук.
Поводом для заведения уголовного дела стал поставленный спектакль «Финист — Ясный сокол». Он рассказывает о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты. У матери Беркович в Петербурге провели обыск. Бабушка режиссера, писательница Нина Катерли, задалась вопросом, какое отношение этот обыск имеет к спектаклю в Москве.
5 мая Замоскворецкий суд Москвы принял решение о заключении под стражу Беркович и Петрийчук до 4 июля 2023 года.