16:49 (мск), источник: РБК Life
Christie’s проведет аукцион вопреки протестам еврейских общин
На торги выставят украшения жены нацистского магната на £120 млн.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Аукционный дом Christie's решил, несмотря на протесты еврейских организаций, провести торги по продаже украшений вдовы немецкого магната Гельмута Хортена, заработавшего капитал во времена Третьего рейха, сообщает The Guardian. Президент Christie's в Европе Антея Пирс заверила, что вырученные средства направят в благотворительный фонд.
По разным оценкам, аукцион может принести от £120 млн до £160 млн. В этом случае, как отмечает издание, он может стать самым дорогим ювелирным аукционом в мире. «Решение Christie's принять участие в продаже ювелирных изделий, принадлежавших Хайди Хортен, было принято после тщательного анализа», — сказала Пирс, добавив, все вырученные деньги пойдут в «фонд, поддерживающий филантропические цели».
Ранее Совет еврейских учреждений Франции, Американский еврейский комитет и Центр Симона Визенталя обратились к аукционному дому с требованием отменить аукцион. Представители организаций отметили, что коллекция приобретена на деньги, заработанные на скупке драгоценностей у евреев, вынужденных продавать их по сниженным ценам в нацистской Германии. Президент Совета еврейских учреждений Франции Йонатан Арфи назвал эти торги «неприличными».
«Эта продажа неприлична в двух отношениях. Мало того что средства, позволившие приобрести эти украшения, частично поступили от ариизации еврейской собственности, проводившейся нацистской Германией. Эта продажа также предназначена для финансирования фонда, миссия которого — сохранить для потомков имя бывшего нациста», — заявил Арфи.
Украшения, которые представят на торгах, принадлежали Хайди Хортен. Та была супругой немецкого магната Гельмута Хортена. Правозащитные группы его называют «беспринципным бизнесменом», воспользовавшимся нацистской политикой конфискации имущества у евреев или принуждения их к его продаже.
Хортен после смерти мужа в 1987 году унаследовала £2,7 млрд. Пережив супруга на 35 лет, она умерла в 2022 году, не оставив после себя наследников. В ее ювелирную коллекцию входит кольцо Cartier из белого золота и бриллиантов с рубином «Восход солнца», которое она сама купила на аукционе за $30,4 млн. Также на торги выставили бесцветный бриллиант «Индийский бриолет» весом 90,38 карата и ожерелье из трех нитей натурального жемчуга с застежкой из розового бриллианта весом 11 карат. Стоимость последнего оценивается в сумму порядка $10 млн.
Аукцион пройдет 10 мая в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве. Выручка от продажи должна отойти в Фонд Хайди Хортен, который она создала в 2020 году для финансирования художественного музея в Вене. Там будет храниться ее обширная коллекция произведений искусства. Кроме того, часть средств направят для финансирования медицинских исследований.