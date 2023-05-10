17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые создали устройство, позволяющее чувствовать запах в виртуальности
Аромат выделяется через 1,44 секунды после начала использования.
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Инженеры из Городского университета Гонконга разработали легкий беспроводной интерфейс, который взаимодействует с кожей. Он основан на массивах гибких и миниатюрных генераторов запаха для приложений виртуальной реальности. Устройство может точно передавать и контролировать интенсивность 30 различных ароматов, включая запах гардении, кокоса, мохито, ананаса, имбиря, зеленого чая, карамели и конфет.
«За счет выбора материалов, компоновки конструкции и управления питанием наша разработка демонстрирует выдающиеся характеристики в различных аспектах — от скорости отклика до контроля концентрации запаха», — отметили исследователи. В ранних прототипах были использованы флаконы с жидкими духами и распылитель, но подобные аппараты имеют ограниченное время работы, требуют «дозаправки» и не позволяют регулировать интенсивность аромата.
В новом интерфейсе задействованы крошечные пластины из ароматизированного пищевого парафина, которые нагреваются при помощи электрода и источают запах всего за 1,44 секунды. В статье для журнала Nature Communications авторы описали два разных формата устройства. В первом случае оно маленькое, включает в себя только два генератора запаха и может закрепляться над верхней губой человека. Второй вариант больше, имеет уже девять ячеек и выглядит как маска для лица. Оба вида интерфейса позволяют выбрать конкретный запах или их комбинацию с разной интенсивностью.
По словам ученых, кроме сферы развлечений, их устройство можно использовать для облегчения симптомов депрессии или улучшения памяти у пожилых людей, страдающих от снижения когнитивных функций. Его также можно применять для терапии при утрате обоняния из-за COVID-19.
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Олеся Маевская