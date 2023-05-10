18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 10 мая
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Российские авиакомпании будут осуществлять еженедельно семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на судах отечественного производства.
Бессрочный договор подразумевал создание системы для ограничения количества обычных вооружений.
Ранее с рекомендацией использовать для Калининграда польское название Крулевец выступила Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши.
Президент России Владимир Путин выигрывает у Запада в «словесной» войне, считает Филип Бридлав.
Певец считает, что пора «включить заднюю» в деле об оправдании терроризма, главными фигурантами которого являются режиссер и драматург.