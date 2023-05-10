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Главные новости к вечеру 10 мая
18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 10 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Путин разрешил полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию

Российские авиакомпании будут осуществлять еженедельно семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на судах отечественного производства.

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Бессрочный договор подразумевал создание системы для ограничения количества обычных вооружений.

Кремль назвал безумием идею Польши называть Калининград по-другому

Ранее с рекомендацией использовать для Калининграда польское название Крулевец выступила Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши.

Бывший главком НАТО в Европе: Запад боится победы Украины

Президент России Владимир Путин выигрывает у Запада в «словесной» войне, считает Филип Бридлав.

Розенбаум высказался в поддержку Беркович и Петрийчук

Певец считает, что пора «включить заднюю» в деле об оправдании терроризма, главными фигурантами которого являются режиссер и драматург.

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