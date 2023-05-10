18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка пропала в лесу и выжила, питаясь конфетами и вином
Она уже вернулась домой в Мельбурн.
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Лилиан Ип отправилась в автомобильную поездку по лесам штата Виктория. Из-за одного неверного поворота женщина сошла с запланированного маршрута, заехала в тупик, а ее машина застряла в грязи.
Из-за проблем со здоровьем Лилиан не смогла далеко отойти от своего автомобиля, поэтому осталась в салоне. С собой у нее были только бутылка вина и коробка конфет, которую непьющая Ип везла в подарок, передает SBS.News.
Женщина провела в лесу пять дней и отчаялась встретить людей настолько, что оставила прощальное письмо своей семье. Спасатели нашли Ип примерно в 60 километрах от ближайшего города. Ее доставили в больницу с сильным обезвоживанием.
Недавно 11 индонезийских рыбаков шесть дней выживали на необитаемом острове. Их лодки попали в тропический циклон «Ильса».
Олеся Маевская