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Главные новости к вечеру 10 мая
18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка пропала в лесу и выжила, питаясь конфетами и вином

Она уже вернулась домой в Мельбурн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лилиан Ип отправилась в автомобильную поездку по лесам штата Виктория. Из-за одного неверного поворота женщина сошла с запланированного маршрута, заехала в тупик, а ее машина застряла в грязи.

Из-за проблем со здоровьем Лилиан не смогла далеко отойти от своего автомобиля, поэтому осталась в салоне. С собой у нее были только бутылка вина и коробка конфет, которую непьющая Ип везла в подарок, передает SBS.News.

Женщина провела в лесу пять дней и отчаялась встретить людей настолько, что оставила прощальное письмо своей семье. Спасатели нашли Ип примерно в 60 километрах от ближайшего города. Ее доставили в больницу с сильным обезвоживанием.

Недавно 11 индонезийских рыбаков шесть дней выживали на необитаемом острове. Их лодки попали в тропический циклон «Ильса».

Олеся Маевская

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