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05:23 (мск), источник: Известия

Выпить пилюлю: за какие лекарства можно остаться без прав

Верховный суд уточнил правила приема медицинских препаратов водителями.

Источник: РИА "Новости"

Верховный суд (ВС РФ) признал законным лишение прав автомобилиста, принявшего лекарство, которое содержало психотропные вещества. Юристы поддерживают решение суда, но признают, что в этом вопросе есть неопределенности. Обезопасить водителей от них можно введением яркой маркировки лекарств, после употребления которых нельзя садиться за руль, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Запрещенная таблетка

В июне 2020 года в Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции, остановившие на одной из улиц города автомобилиста, заподозрили его в управлении машиной в состоянии опьянения. Проверка на алкотестере показала, что водитель трезв, однако так называемые вторичные признаки опьянения (в данном случае речь идет о покраснении кожи) дали им основания полагать, что автомобилист находится под воздействием наркотических или психотропных веществ. Медицинское освидетельствование в наркодиспансере подтвердило их подозрения: в организме водителя врачи обнаружили вещество «Пировалерон». Оно входит в состав препаратов для лечения хронической усталости и апатии, а также используется при похудении как средство, подавляющее аппетит.

В результате на водителя составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Мировой суд Санкт-Петербурга признал автомобилиста виновным, назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей и лишил прав на 1,5 года. Водитель не согласился с этим вердиктом и попытался его оспорить в вышестоящих инстанциях. В качестве довода он сослался на постановление Конституционного суда РФ, признавшее примечание к ст. 12.8 КоАП РФ не соответствующим Конституции.

Этим же документом суд постановил, что «до внесения в законодательство необходимых изменений управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности, предусмотренной ст. 12.8 и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ». Однако кассационный суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе. В итоге автомобилист подал жалобу в Верховный суд.

В списках значатся

Рассмотрев материалы дела, ВС РФ счел доводы нижестоящих судов аргументированными и обоснованными и не удовлетворил жалобу водителя. В своем решении судьи отметили, что постановление Конституционного суда, на которое ссылается автомобилист, касается случаев, когда в организме водителя «обнаруживаются входящие в состав лекарственных препаратов вещества, не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам, но могущие ухудшать его внимание и реакцию».

«Выявленное у Иванова (фамилия водителя изменена. — “Известия”) в ходе медицинского освидетельствования на состояние опьянения наркотическое вещество “Пировалерон” включено в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденный постановлением правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681», — говорится в постановлении Верховного суда.

Таким образом, действия водителя образуют состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, отметили в ВС РФ. На основании этого Верховный суд отклонил жалобу автомобилиста и оставил в силе решения нижестоящих судов.

Рецепт не требуется

По мнению юристов, Верховный суд принял адекватное и аргументированное решение. В решении Конституционного суда, на которое ссылается водитель, четко указано, что оно касается только тех случаев, когда тот или иной компонент в составе лекарства не включен в официальный перечень наркотических и психотропных веществ, отмечает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. В данном случае выявленное в организме автомобилиста вещество в этот перечь входит, поэтому факт правонарушения налицо, отмечает он.

— Правовая неопределенность, на которую обратил внимание Конституционный суд, касается случаев, когда вещество, оказывающее влияние на внимание и реакцию, обнаружено в организме водителя, но в официальном перечне «запрещенных» средств его нет. Именно для таких ситуаций Конституционный суд и потребовал внести изменения в законодательство. А пока их нет, запретил привлекать к ответственности водителей, у которых после приема лекарств были обнаружены такие вещества, не прописанные в перечне, — заявил «Известиям» юрист.

Как ранее сообщали «Известия», в конце прошлого года депутатами Госдумы были подготовлены поправки в КоАП, освобождающие автомобилистов от ответственности, если в их организме обнаружат вещества, не относящиеся к психотропным или наркотическим, или их следы.

Такие вещества содержатся даже в некоторых обезболивающих, антигистаминных и жаропонижающих препаратах, которые находятся в свободной продаже, отметил врач — нарколог-психиатр Александр Ковтун.

— Их можно купить в любой аптеке без рецепта. Однако содержание в этих лекарствах веществ, влияющих на внимание и реакцию, минимально. При приеме их в терапевтических дозах, указанных в инструкции, опьяняющего действия на человека такие медицинские препараты не оказывают, — пояснил врач.

Не читая инструкций

Запрет на управление транспортными средствами после приема того или иного медицинского препарата обязательно указывается в инструкции к нему, отмечают эксперты. Более того, назначая такое лекарство, врач должен сообщить пациенту, в течение какого времени после его приема нельзя садиться за руль. Однако на практике мало кто внимательно читает инструкции к таблеткам и микстурам, рекомендации врачей тоже запоминают далеко не все, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его мнению, решить вопрос с «запрещенными» препаратами может их обязательная маркировка для водителей.

— Яркая пиктограмма, например, с перечеркнутым автомобилем на упаковке лекарства будет лучше всех инструкций. Человеку не придется сверяться с какими-то списками и изучать аннотации к лекарству: достаточно будет просто взглянуть на коробку с таблетками или флакон с каплями, чтобы понять, что управлять машиной после их приема нельзя, — уверен Шапарин.

Он напомнил, что молочная и табачная продукция, а также вода уже маркируются специальными QR-кодами: как показала практика, особых трудностей с их нанесением на упаковку не возникает. В конце концов, на коробки с лекарствами соответствующие пиктограммы можно просто наклеивать, как это делается с этикетками на русском языке на алкогольных напитках иностранного производства, отмечает вице-президент НАС.

Около года назад с инициативой о специальной маркировке лекарственных препаратов, после приема которых нельзя управлять транспортным средством, выступил глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков.

Кирилл Сазонов

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