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12:47 (мск), источник: © РИА Новости

Названы страны ЕС, которые чаще других отказывают в визе россиянам

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Эксперты назвали страны, которые наименее охотно выдают визы россиянам, сообщает АТОР.

Источник: РИА "Новости"

В 2022 году наши соотечественники пытались получить шенген 687 тысяч раз, следует из статистики портала SchengenVisaInfo. В десяти процентах случаев сделать это не удалось.

Самый большой процент отказов оказался у консульства Швеции в Москве — 30,8 процента, разрешение на въезд не получили 4902 заявителя.

Чуть менее строги к россиянам австрийские дипломаты: 27,8 процента отказов. Представители Мальты в Москве и Чехии в Санкт-Петербурге поступили подобным образом с четвертью соискателей. Схожая политика у консульства Норвегии: из 3130 заявок было удовлетворено лишь 76 процентов.

В 23 процентах случаев не разрешили въезд россиянам дипломаты Германии и Словении. Почти столько же отказов оформили представители Дании и Эстонии.

В 2022 году страны Шенгенской зоны предоставили россиянам почти 604 тысячи виз. Самые лояльные консульства — Испании (доля отказов — 5,2 процента), Исландии (6,2 процента), Франции (8,1 процента), Швейцарии (10,2 процента), Италии (11,6 процента) и Венгрии (12,1 процента).

В Литву, Латвию, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию россиянам запрещен въезд с туристическими целями. Шенген не выдают также Нидерланды, Бельгия, Дания и Словакия.

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