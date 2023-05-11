12:47 (мск), источник: © РИА Новости
Названы страны ЕС, которые чаще других отказывают в визе россиянам
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Эксперты назвали страны, которые наименее охотно выдают визы россиянам, сообщает АТОР.
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В 2022 году наши соотечественники пытались получить шенген 687 тысяч раз, следует из статистики портала SchengenVisaInfo. В десяти процентах случаев сделать это не удалось.
Чуть менее строги к россиянам австрийские дипломаты: 27,8 процента отказов. Представители Мальты в Москве и Чехии в Санкт-Петербурге поступили подобным образом с четвертью соискателей. Схожая политика у консульства Норвегии: из 3130 заявок было удовлетворено лишь 76 процентов.
В 23 процентах случаев не разрешили въезд россиянам дипломаты Германии и Словении. Почти столько же отказов оформили представители Дании и Эстонии.
В 2022 году страны Шенгенской зоны предоставили россиянам почти 604 тысячи виз. Самые лояльные консульства — Испании (доля отказов — 5,2 процента), Исландии (6,2 процента), Франции (8,1 процента), Швейцарии (10,2 процента), Италии (11,6 процента) и Венгрии (12,1 процента).
В Литву, Латвию, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию россиянам запрещен въезд с туристическими целями. Шенген не выдают также Нидерланды, Бельгия, Дания и Словакия.