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17:40 (мск), источник: ТАСС

«Круг добра» одобрил 15 заявок от пациентов из новых регионов России

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Фонд «Круг добра» одобрил заявки от 15 пациентов, проживающих в новых регионах России. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.

Источник: РИА "Новости"

«Фонд уже реализовал заявки на 15 пациентов с новых территорий. Система здравоохранения там проходит статус формирования, и поэтому в основном заявки приходят через другие субъекты, через Ростовскую область. Как только эти новые субъекты будут подключены к единой информационной системе в сфере здравоохранения, заявки будут поступать непосредственно от этих субъектов», — сказал он.

Он добавил, что в фонд поступают запросы из стран СНГ на получение необходимых квалификаций по лечению редких заболеваний. Также Ткаченко отметил, что фонд начал принимать заявки на лечение гепатита C. Всего предстоит рассмотреть порядка 700 заявок на два лекарственных препарата. Помимо этого, экспертный совет фонда в ближайшее время рассмотрит уникальные операции для детей с врожденными прогрессирующими сколиозами с применением индивидуальных динамических металлоконструкций.

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 Он имел слабое здоровье и, по свидетельству современников, не был умён
"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат"
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