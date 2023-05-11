19:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследования показали, как микропластик влияет на организм
Любители морепродуктов могут потреблять до 11 тысяч пластиковых частиц в год.
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Крошечные пластиковые частицы, называемые микропластиком, добавляются в отшелушивающие гели для ухода за кожей и оттуда могут попасть в окружающую среду. Редакторы National Geographic собрали все последние исследования в этой области, чтобы оценить влияние микропластика на здоровье людей.
Несколько лет назад, когда в кишечнике рыб и моллюсков начал появляться микропластик, внимание было сосредоточено на безопасности морепродуктов. Особое беспокойство вызывали моллюски, поскольку, в отличие от рыб, в приготовлении блюд с ними используется все животное целиком. В 2017 году бельгийские ученые выяснили, что любители морепродуктов могут потреблять до 11 тыс. пластиковых частиц в год.
Однако уже к тому времени стало известно, что вредный материал, попадая в окружающую среду, со временем распадается на волокна меньше человеческого волоса, которые затем легко переносятся по воздуху. Команда из британского Плимутского университета в результате исследований выяснила, что хранящийся в одежде и других тканях пластик попадает в организм в больших количествах.
Ученые изучают микропластик, определяемый как частицы размером менее пяти миллиметров в поперечнике, уже четверть века. Ричард Томпсон, морской ученый из Университета Плимута, придумал этот термин в 2004 году после того, как обнаружил над линией прилива на английском пляже груды пластиковых кусочков размером с рисовое зерно.
В последующие годы ученые обнаружили микропластик по всему миру, от дна Марианской впадины до вершины Эвереста: он содержится в соли, пиве, свежих фруктах и овощах и питьевой воде. Но определить, причиняют ли они вред, гораздо сложнее. В 2021 году анализ 10 тысяч уникальных химических веществ показал, что более 2400 из них представляют потенциальную опасность для здоровья. Отмечается, что они «недостаточно регулируются»: 901 химическое вещество, которое не одобрено для использования, не указывается в составе на упаковке продуктов.
Исследование 2018 года обнаружило микропластик в анализах восьми человек. Другое же зафиксировало наличие микропластика в плацентах нерожденных детей. Тестирование легких, проведенное в Университете Халла в Великобритании, показало, насколько навязчивыми могут быть переносимые по воздуху частицы. Со временем они могут вызывать раздражение, которое приводит к каскадному ряду симптомов от воспаления до инфекции и рака. В 2022 году ученые из Нидерландов и Великобритании объявили, что обнаружили крошечные пластиковые частицы в легких и крови человека.
Уже известно, что микропластик разрушает эндокринную систему нескольких популяций птиц и влияет на репродуктивность рыб, вызывая нагрузку на печень. Исследования на животных показали повсеместное распространение пластиковых отходов и помогли изучить их потенциальное физиологическое и токсикологическое воздействие на человека.
Например, результаты австралийской научной работы 2019 года, в ходе которой японских перепелов намеренно кормили такими пластиковыми токсинами, показали, что у цыплят была задержка в росте по сравнению с другими птицами. Исследование перепелов служит предостерегающим напоминанием о том, что оценка угрозы, создаваемой воздействием микропластика, «не так проста» и каждый отдельный случай требует особого внимания.
Недавно китайские ученые создали робота-рыбу, способного собирать микропластик. Молекулы микропластика сами притягиваются к «уборщику».
Олеся Маевская