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11 мая, источник: Коммерсантъ

ВОЗ отменила режим ЧС в мире из-за оспы обезьян

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенного в августе 2022 года из-за вспышки обезьяньей оспы.

Источник: Reuters

«Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою пятую встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации в общественном здравоохранении, имеющей международное значение. Я согласился с этой рекомендацией. Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», — сказал господин Гебрейесус на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

По данным с сайта ВОЗ, к маю 2022 года в 110 странах было зафиксировано 87 тыс. случаев заражения оспой обезьян и 112 летальных исходов. ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в июле. В октябре прошлого года глава ВОЗ заявил о снижении заболеваемости оспой обезьян.

В ВОЗ оценивали уровень смертности от оспы обезьян в 3−6%. В России было подтверждено два случая заражения. Роспотребнадзор неоднократно заявлял об отсутствии угрозы распространения оспы обезьян в России.

Эрдни Кагалтынов

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