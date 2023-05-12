10:28 (мск), источник: Аргументы и факты
Что делать, если побледнел чеснок?
Озимый чеснок дал дружные всходы, но сейчас они немного побледнели. Чем можно подкормить растения?
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— Бледность указывает на недостаток азота, — поясняет агроном Пётр Синьковский. — Внесите для начала на чесночные грядки мочевину (1 ст. л. на ведро воды). Если вы противник минеральных удобрений, воспользуйтесь навозной жижей (раствор 1:10). Не повредит и укрепляющий полив. Чеснок чрезвычайно хорошо реагирует на раствор обычной поваренной соли (3 ст. л. с горкой на ведро воды).