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10:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Что делать, если побледнел чеснок?

Озимый чеснок дал дружные всходы, но сейчас они немного побледнели. Чем можно подкормить растения?

Источник: Freepik.com

— Бледность указывает на недостаток азота, — поясняет агроном Пётр Синьковский. — Внесите для начала на чесночные грядки мочевину (1 ст. л. на ведро воды). Если вы противник минеральных удобрений, воспользуйтесь навозной жижей (раствор 1:10). Не повредит и укрепляющий полив. Чеснок чрезвычайно хорошо реагирует на раствор обычной поваренной соли (3 ст. л. с горкой на ведро воды).

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